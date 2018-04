McLaren e Mercedes o marcam lançamento dos carros da temporada

WOKING - A McLaren e a Mercedes anunciaram nesta terça-feira quando vão apresentar seus carros para a temporada 2014 da Fórmula 1. A McLaren será a primeira delas a lançar o seu bólido, o MP4-29, no dia 24 de janeiro. A apresentação será feita pela internet, através do site oficial da equipe de Woking, a partir das 10 horas (de Brasília).

Isso garante a presença da McLaren com o seu novo carro na primeira sessão de testes da Fórmula 1, pois o lançamento acontecerá quatro dias antes do início dos treinos no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, marcado para começar no dia 28 de janeiro. Neste ano, a equipe terá o inglês Jenson Button e o dinamarquês Kevin Magnussen como seus pilotos.

Já a Mercedes, que foi vice-campeã do Mundial de Construtores em 2013, confirmou nesta quarta que apresentará o seu carro apenas na manhã do primeiro dia de testes em Jerez, que vão acabar apenas em 31 de janeiro. Assim como aconteceu no ano passado, seus pilotos em 2014 serão o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg.

Na segunda-feira, a Lotus anunciou que não vai participar desse período inicial de testes coletivos da Fórmula 1, deixando para apresentar o seu novo carro no Bahrein, que receberá o segundo período de treinos da pré-temporada da Fórmula 1, marcados para o período entre 19 e 22 de fevereiro, no circuito de Sakhir. A pista do Bahrein também receberá atividades entre 27 de fevereiro e 2 de março.

A temporada 2014 da Fórmula 1 será aberta no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne, que receberá a primeira das 19 etapas do campeonato.