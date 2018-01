McLaren e Renault já estão em São Paulo Os equipamentos e carros das equipes McLaren e Renault já estão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), para a disputa no próximo final de semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Ambos chegaram neste sábado ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) - a 90 quilômetros -, e foram transportados para a capital paulista durante a madrugada. Segundo a direção do autódromo, é esperado para este domingo a chegada dos equipamentos da Ferrari. Quanto às outras escuderias, a Williams deve chegar na segunda-feira e o restante até quarta-feira, quando todos os pilotos também já devem estar no país. O primeiro treino oficial será o livre, na sexta-feira, às 11 horas (de Brasília).