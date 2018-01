McLaren e Toyota encerram treinos Depois de uma semana de treinos no circuito espanhol de Jerez de La Frontera, McLaren e Toyota encerraram neste domingo os treinos nesta pista, visando a prepararação para a temporada 2005 da Fórmula 1. Apenas dois pilotos estiveram na pista, um por cada equipe: Kimi Raikkonen (McLaren) e Ricardo Zonta (Toyota). O melhor tempo foi de Raikkonen, com 1min25s237 (76 voltas), com Zonta fazendo 1min27s244 (99 voltas).