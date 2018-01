McLaren e Williams voltam a Barcelona McLaren e Williams confirmaram hoje que irão encerrar a pré-temporada para o Mundial de Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, em Barcelona, entre quarta e sexta-feira. Os testes servirão para mais uma comparação entre os pneus, pois as duas equipes têm fornecedores diferentes nesta temporada. A Williams utiliza os compostos da Michelin e a McLaren continua com os da Bridgestone. Como forma de promover esses três dias de treino, as equipes concordaram em permitir o acesso gratuito dos torcedores ao autódromo. Depois das duas primeiras etapas do campeonato - dia 4, na Austrália, e dia 18, na Malásia -, McLaren e Williams voltam ao Circuito da Catalunha para novos testes, de 20 a 23 de março. Essas sessões também terão as presenças de Ferrari, Arrows, Benetton, Prost, BAR, Jordan e Jaguar. Estes treinos precederão ao GP do Brasil, terceira etapa do Mundial, o dia 1.º de abril, em Interlagos.