McLaren encerra testes com o MP4/18 A McLaren concluiu nesta sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o quarto e último dia de testes com o seu novo modelo MP4/18, programado para estrear no GP da Europa, dia 29, e tornar outra conquista de título de Michael Schumacher, a quarta seguida, bem mais difícil. David Coulthard classificou o carro como "fantástico." A Ferrari dispõe de Fiorano, a fim de desenvolver seus projetos para as pistas de baixa velocidade, e de Mugello, destinada para os traçados de média e alta. Já a McLaren, por ainda não dispor de circuitos próprios, reservou o de Barcelona só para si. Kimi Raikkonen, o líder do Mundial, trabalhou dois dias com o MP4/18 e a exemplo do companheiro, Coulthard, disse estar impressionado com o carro. "A cada mexida ele se tornava mais e mais veloz." A McLaren limitou-se a divulgar, nesta sexta-feira, que os dois pilotos completaram número significativo de voltas nos quatro dias. Não informou quantas, as melhores marcas, tampouco se procediam ou não os rumores de que Raikkonen teria se acidentado, quinta-feira, e ferido o joelho, conforme se comentou na Europa nesta sexta-feira. Para Raikkonen, não há dúvida: "O MP4/18 é bem mais rápido que o MP4/17D (usado atualmente)." Se as declarações não passarem apenas da estratégia de impressionar a Ferrari, a segunda metade da temporada tenderá a ser bem mais emocionante. 6 Horas de Curitiba - Uma Mercedes igual a utilizada por Bernd Schneider para vencer o conceituado Campeonato Alemão de Turismo (DTM), agora pilotado por Paulo Gomes e Alcides Diniz, é uma das atrações da prova, domingo em Curitiba. O Porsche GT3 RS de Xandy Negrão será um dos seus adversários.