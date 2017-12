McLaren espera ser competitiva na Austrália A McLaren já espera mostrar sua melhor forma na abertura da temporada da Fórmula 1, no dia 7 de março, em Melbourne, com o GP da Austrália, apesar de ainda enfrentar alguns problemas com seu modelo novo. "Ainda temos umas questões técnicas para resolver", confirmou o piloto David Coulthard, vencedor da corrida de abertura da última temporada. "Acho que até estaríamos mais preocupados se não tivéssemos problemas por agora, porque seria fora do normal", declarou o esccoês ao site da escuderia. "Mas penso que seremos competitivos já em Melbourne." Esta será a nona temporada de Coulthard na McLaren, que já contratou o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, para o ano que vem. O finlandês Kimi Raikkonen, que em 2003 disputou o título com Michael Schumacher, da Ferrari, ficará na equipe, com certeza. Equipes e pilotos já estão viajando para o GP da Austrália. Para Ron Dennis, um dos donos da McLaren, o ano promete ser bem interessante. Sua equipe foi a terceira colocada no ano passado, depois de problemas que acabaram fazendo com que desistisse de usar o carro do ano, ficando com uma versão do modelo 2002. Mas, ao mesmo tempo, houve intenso trabalho já durante 2003 para desenvolver o carro para 2004. "Esperamos que, com isso, estejamos bem competitivos agora, já mostrando uma grande performance na Austrália, que nos dê confiança para o ano", disse Ron Dennis.