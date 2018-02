McLaren espera superar Ferrari na Malásia A equipe McLaren espera superar a Ferrari nas próximas corridas da Fórmula 1. Apesar do bom desempenho da rival italiana no GP da Austrália (o finlandês Kimi Raikkonen foi o vencedor), o piloto espanhol Fernando Alonso, segundo colocado na prova, contou que a etapa da Malásia, que acontecerá no dia 08 de abril, já poderá mostrar alguns resultados "interessantes". "Sempre consegui bons resultados naquela pista [Circuito de Sepang], o que deixa boas recordações em minha memória", contou Alonso, vencedor da prova em 2005 e vice no ano passado. "Vamos tentar acabar com nossa diferença para a Ferrari. Para isso, temos de nos empenhar no desenvolvimento dos carros. Particularmente, estou muito confiante." Outro que demonstrou otimismo foi o diretor-executivo Martin Whitmarsh, que espera que a McLaren consiga melhorar dois décimos de segundo por semana. "A primeira impressão do novo carro [modelo MP4/22] foi muito boa. Agora, vamos nos concentrar ao máximo para tentar igualar o carro à Ferrari, ou até superá-la." Além da segunda colocação de Fernando Alonso, a McLaren conseguiu outro lugar no pódio: o novato Lewis Hamilton terminou a prova australiana em terceiro.