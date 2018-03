McLaren: estréia de novo carro pode atrasar Problemas à vista para a McLaren. Seu novo carro terá muito pouco tempo de treinamento por conta da proibição dos testes no período entre o GP da Grã-Bretanha, dia 20 de julho em Silverstone, e 1º de setembro. Assim, o MP4/18 vai para a pista semana que vem, em Paul Ricard, na semana seguinte ao GP de Mônaco, início de junho, nos dias posteriores à prova da França e só. Isso se não houver nenhuma dificuldade técnica grave que obrigue modificações no projeto. Sua estréia em Silverstone já está em xeque, assim como as chances da equipe no campeonato. Kimi Raikkonen e David Coulthard fazem força para esconder sua revolta com a situação.