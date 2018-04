McLaren exibe cautela antes de testar mudanças na F1

Com a sua dupla Jenson Button e Sergio Pérez ocupando respectivamente as decepcionantes 10.ª e 11.ª colocações deste Mundial de Fórmula 1, a McLaren chegará ao GP da Espanha, palco da corrida deste domingo, evitando exibir otimismo com o novo pacote de mudanças que será testado nos carros da equipe já a partir desta sexta-feira, quando começam os treinos livres no circuito da Catalunha.

A McLaren espera poder dar início a uma reação no Mundial a partir desta fase europeia do calendário da categoria, depois de quatro provas com desempenho ruim neste ano. Entretanto, assim como Button evitou projetar otimismo para a prova na Espanha nos últimos dias, o diretor-técnico da escuderia de Woking, Jonathan Neale, prega cautela antes de saber qual nível de desempenho a equipe mostrará diante das suas principais rivais.

"A primeira corrida europeia será uma para qual todos estarão trazendo atualizações e nosso progresso será medido contra nossos competidores", disse Neale. "Acho que seremos cautelosos neste estágio e digo que a medida de nosso progresso será revelado no sábado à tarde (no treino de classificação) e no domingo, quando teremos a chance de quantificar o que temos feito", completou.

Neale afirmou estar satisfeito com os últimos esforços feitos pela equipe para elevar a performance do modelo MP4-28, que, segundo a equipe, terá um "significante" número de atualizações, mas o dirigente repetiu: "Estaremos cautelosos neste estágio até sabermos onde nós estamos de fato. Algumas coisas vão funcionar, e algumas coisas não".

Após quatro corridas disputadas, a McLaren ocupa a modesta sexta posição do Mundial de Construtores da F1, estando atrás até da emergente Force India, a quinta colocada. A Lotus, por exemplo, é a vice-líder desta disputa entre as equipes com 70 pontos de vantagem sobre a tradicional escuderia inglesa.