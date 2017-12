McLaren faz melhores tempos em Monza As Mclaren do colombiano Juan Pablo Montoya e do finlandês Kimi Raikkonen fizeram os melhores tempos no segundo dia de treinos da Fórmula 1 no Autódromo de Monza em preparação para o Grande Prêmio da Itália, na semana que vem. Montoya foi o mais rápido e fez 1:20.074, 948 milésimos à frente de Kimi Raikkonen (1:20.074) e do italiano Giancarlo Fisichella, da Renault (1:20.762). Veja os tempos desta quinta-feira em Monza: .1.Juan Pablo Montoya (COL) McLaren 1:19.814 .2.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:20.074 .3.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 1:20.762 .4.Mark Webber (AUS) Williams 1:20.947 .5.Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:21.070 .6.Fernando Alonso (ESP) Renault 1:21.095 .7.Jenson Button (ING) BAR-Honda 1:21.235 .8.Takuma Sato (JAP) BAR-Honda 1:21.440 .9.Luca Badoer (ITA) Ferrari 1:21.501 10.David Coulthard (ING) Red Bull Racing 1:21.714 11.Nick Heidfeld (ALE) Williams 1:21.821 12.Christian Klien (AUT) Red Bull Racing 1:21.901 13.Jacques Villeneuve (CAN) Sauber 1:21.915 14.Ralf Schumacher (ALE) Toyota 1:22.148 15.Robert Doornbos (HOL) Jordan 1:22.258 16.Tiago Monteiro (POR) Jordan 1:23.385 17.Nicolas Kiesa (DIN) Jordan 1:24.802 18.Adam Carroll (ING) BAR-Honda 1:25.084 19.Olivier Panis (FRA) Toyota 1:30.079