McLaren faz mistério sobre seu futuro A McLaren não confirma - mas também não desmente - a venda da equipe para o consórcio Daimler/Chrysler, que fornece os motores Mercedes para os carros de Kimi Raikkonen e David Coulthard. Antes de deixar a Malásia, onde voltou a enfrentar problemas de rendimento no segundo GP da temporada de F1, o diretor Ron Dennis disse apenas que "não era nem o momento nem o local adequado para conversar sobre o assunto". Ron Dennis afirmou também que "tem a capacidade de decisão" na equipe cujo contrato renovou recentemente, indicando que poderia influir na possível venda da McLaren. O dirigente da McLaren recebeu críticas anônimas de um integrante da equipe sobre sua preocupação com o desenvolvimento do Centro Tecnológico que a fábrica está construindo, em detrimento do trabalho direto com a preparação dos carros para as corridas. Até Flavio Briatore, na Renault, chegou a alfinetar Ron Dennis, dizendo que não se ganha corridas construindo fábricas enormes ou motorhomes cinematográficos como os da McLaren. Sobre o campeonato, Ron Dennis revelou que ainda levará certo tempo - um pouco mais do que uma corrida - para a McLaren voltar a vencer na Fórmula 1. "Nós melhoramos um pouco em relação à Melbourne mas ainda não temos ilusões", confessou o dirigente. Segundo os cálculos de Ron Dennis, o carro da McLaren estará competitivo por volta da 5ª etapa da temporada, o GP da Espanha, em Barcelona.