McLaren imita Ferrari e privilegia Raikkonen Depois de perder a liderança do Mundial de Pilotos pela primeira vez este ano, domingo em Montreal, a equipe McLaren pode adotar ordens de equipe, tão usadas pela Ferrari, a fim de privilegiar Kimi Raikkonen. Com a vitória no GP do Canadá, Michael Schumacher, da Ferrari, assumiu a liderança do Mundial, com 54 pontos diante de 51 de Raikkonen. David Coulthard, companheiro do finlandês, está apenas em sexto no campeonato, com 25 pontos. "Se for necessário adotaremos essa política dentro de algumas etapas", afirmou Martin Whitmarsh, diretor da McLaren. Norbert Haug, diretor da Mercedes, sócia da McLaren, procurou diminuir a importância de o modelo MP4/18 ter sido reprovado no crash test, teste de resistência imposta pela FIA aos novos modelos. "Nenhum time tem sucesso no primeiro exame." Não é bem assim, mas de fato é relativamente comum o monocoque, corpo central do carro, onde são aplicados os testes de resistência, terem de ser revistos pelas equipes por não passarem no crash test. Hoje Raikkonen completou 21 voltas com o MP4/18 em Jerez de la Frontera, sendo a melhor delas em 1min20s672. O mais veloz foi Fernando Alonso, da Renault, com 1min20s425. A Minardi adquiriu dois carros modelo A23 utilizados ano passado pela Arrows, escuderia que faliu. Como o A23 usava o mesmo motor Ford da Minardi este ano, o objetivo de Paul Stoddart, proprietário da Minardi, é comparar o desempenho de seu carro atual com o A23 para ver a possibilidade de utilizá-lo.