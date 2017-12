McLaren já ?assimilou? o novo circuito A opinião é unânime: a McLaren começou o GP da Turquia bem na frente dos adversários. O mais veloz do dia, nesta sexta-feira, no primeiro treino da Fórmula 1 no circuito de Istambul, foi Ricardo Zonta, terceiro piloto da Toyota, tempo de 1min25s583, à média de 224,5 km/h, mas seu carro estava, como admitiu, ajustado para simular a classificação, com pneus novos. Já o 2º, 3º e 4º colocados foram os pilotos da McLaren, Pedro de la Rosa, Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen. "Nossa equipe compreendeu bem as necessidades do novo circuito. Iniciamos o treino com um acerto básico impressionantemente bom para a pista. Penso que teremos um bom fim de semana", afirmou Raikkonen, consciente de que a prova turca é uma das suas últimas possibilidades de se aproximar do líder do Mundial, Fernando Alonso, da Renault. A diferença entre ambos é de 26 pontos. As condições dos carros de Raikkonen e Alonso, nesta sexta, não eram muito distintas. McLaren e Renault se preparam para a corrida de forma semelhante. E Alonso registrou 1min27s579, 7º tempo, diante de 1min27s274. O modelo MP4/20 da McLaren dá sinais, de novo, de ter evoluído mais que o R25 da Renault. As duas sessões de treinos livres desta sexta, apesar de se tratar da estréia de uma pista no calendário, onde o asfalto é "verde", como definem os pilotos, evidenciaram a equipe de Raikkonen como a maior candidata a ser a primeira colocada depois das 58 voltas da corrida, domingo. Neste sábado, na sessão que definirá o grid, a partir das 7 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, pode até ser que, de repente, a Renault, única escuderia capaz de enfrentar a McLaren, se aproxime mais, mas são bons os indícios de que Raikkonen pode não ter adversários sérios domingo, o que é muito bom para o campeonato. A Ferrari mais uma vez ficou longe. "Nosso carro está escorregando demais. Temos muito trabalho pela frente", comentou Michael Schumacher, nesta sexta-feira, depois de rodar duas vezes. Ficou em 13º, a nada menos de 1 segundo de Raikkonen. Rubens Barrichello também obteve um tempo ruim, 15º, atestando as dificuldades da Ferrari. Os pilotos não dizem diretamente, mas dão a entender que os pneus Bridgestone estão muito duros para o traçado de 5.338 metros, o que lhe proporciona menos aderência. Felipe Massa, da Sauber, não foi além da 17ª colocação.