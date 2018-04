McLaren lança carro com campeões e design inovador

Lefteris Pitarakis/AP

NEWBURY - A McLaren lançou nesta sexta-feira, em Newbury, na Inglaterra, o seu novo carro para a temporada de 2010 da Fórmula 1. O evento marcou a primeira aparição em conjunto dos ingleses Jenson Button, novo piloto da equipe e atual campeão mundial, e Lewis Hamilton, seu parceiro de equipe e ganhador do título do Mundial de 2008.

O novo carro da McLaren foi batizado com o nome MP4-25 e manteve a cor predominante prata adotada dos últimos anos, além dos detalhes em vermelho principalmente nas bordas laterais, nos bicos e no aerofólio. A novidade maior foi o novo desenho da parte traseira do carro, que ganhou design ousado por ter recebido uma longa cauda localizada acima da tampa do motor.

Assim como fez a Ferrari na apresentação do seu carro na última quinta-feira, a McLaren tampou o difusor traseiro no evento de apresentação desta sexta-feira. Hamilton e Button darão as suas primeiras voltas com o novo monoposto da equipe na próxima segunda-feira, em Valência, na Espanha, no início dos testes coletivos das equipes da Fórmula 1.