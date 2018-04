McLaren lançará carro de 2010 um dia depois da Ferrari

Com o novo carro, a McLaren pretende voltar à briga pelo título, depois de ficar fora da disputa em 2009. No ano passado, a equipe começou a temporada muito mal, e só se recuperou na segunda metade do ano, quando Lewis Hamilton venceu os GPs da Hungria e de Cingapura.

Neste ano, além do novo carro, a escuderia aposta em uma dupla de campeões. Depois de dois anos de maus resultados, o finlandês Heikki Kovalainen foi substituído por Jenson Button, campeão em 2009 com a Brawn GP - Lewis Hamilton, dono do título de 2008, continua no time.

Depois de sua apresentação, a McLaren dará início aos testes coletivos no circuito de Valência, na Espanha. A dupla de pilotos da equipe testará durante três dias, naquela que será a primeira oportunidade de confronto com as adversárias.