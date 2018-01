McLaren larga na frente em Ímola Era para ser uma grande festa da Ferrari, diante da sua torcida. Mas quem comemorou mesmo, neste sábado em Ímola, foi a McLaren. David Couthard e Mika Hakkinen, a dupla do time inglês, larga neste domingo na primeira e segunda colocações no GP de San Marino, no autódromo que tem até o nome da escuderia italiana, Enzo e Dino Ferrari. Para aumentar a dor de cabeça dos "tifosi", Ralf Schumacher, da Williams, roubou de seu irmão, Michael Schumacher, da Ferrari, a terceira colocação nos segundos finais, deixando-o em quarto. Rubens Barrichello não foi além do sexto lugar. Para quem chegou a ficar 8 décimos de segundo atrás da Ferrari, como Hakkinen na classificação para o GP da Malásia, largar na frente de Schumacher, duas corridas apenas depois, representa "uma vitória." A explicação é do próprio finlandês. "Eu não estava apenas preocupado, mas muito preocupado. Sexta-feira mesmo, ao ficar para trás de novo, achei que seria outro fim de semana bastante ruim." David Coulthard estabeleceu a pole position com 1min23s054, à média de 213,8 km/h, marca melhor que o recorde da pista, obtido por Jacques Villeneuve, em 1997, com pneus lisos. Hoje eles têm quatro sulcos. "Estou surpreso com evolução do nosso carro. A cada mexida conseguia ser mais e mais rápido", falou o escocês, que está apenas 6 pontos atrás de Schumacher no campeonato, 26 a 20. Coulthard quebrou uma série de sete pole positions consecutivas de Schumacher. Se o alemão fosse primeiro neste sábado, igualaria o recorde de Ayrton Senna. Bem ironicamente, o piloto da McLaren comentou: "Desculpe, da próxima vez eu não vou fazer de novo." Já Ralf Schumacher lembrou que apesar de ser chamado de "irmão menor" por Michael, é bem maior e pesa bem mais. "Ele vai querer reclamar de nada." Ralf o deixou 236 milésimos de segundo atrás. "A Williams-BMW no seco está muito veloz, enquanto no molhado a Michelin ainda tem de desenvolver os seus pneus." Largar ao lado do irmão não representa nenhum problema para Ralf. "Meu medo é com quem está atrás de mim, Rubens (Barrichello)." No Brasil o piloto da Ferrari bateu com violência na sua traseira. Juan Pablo Montoya, a sensação de Interlagos, ficou em sétimo. Para Schumacher, a explicação para o inesperado resultado está nos pneus. "A escolha da McLaren foi, sem dúvida, a melhor para este sábado, mas vamos ver no domingo se essa foi mesmo a melhor opção." O alemão dá entender que a Ferrari correrá com os pneus mais duros, portanto menos velozes mas mais resistentes, enquanto a McLaren com os moles. Mas mesmo usando pneus duros, na sua última tentativa Schumacher registrou nas duas primeiras parciais do traçado um tempo que o levaria à pole position. "Perdi quatro décimos de segundo no trecho final em razão de meus pneus já não oferecerem a mesma aderência do início." Era a sua segunda volta lançada. Na primeira ele cometeu um erro na freada da Tamburello e perdeu a volta. Os italianos estão começando a fazer piada de Rubinho. Quando na Fórmula 1 havia quatro carros em condição de lutar pela pole, o piloto da Ferrari costumava ser quarto. Agora que são seis, com os dois da Williams, Rubinho começará a largar em sexto, como o tempo obtido neste sábado. "Foi uma pena eu não poder dar uma volta limpa, sempre enfrentei muito tráfego", desculpou-se. "Essa sessão é das que mais gosto, com as condições variando, do molhado para o seco, o que exige certa adaptação." O pior, segundo Rubinho, é que sua Ferrari está muito bem acertada. "Dava para fazer bem mais." Como Schumacher, ele também optou por pneus mais duros, o que causou estranheza em várias pessoas, já que com a temperatura baixa, 9 graus neste sábado na hora da classificação, os pneus macios apresentam maior resistência além de, em geral, maior aderência. Luciano Burti, da Jaguar, apesar do 15º lugar no grid, realizou um bom trabalho. Seu companheiro, o experiente Eddie Irvine, foi o 13º, apenas dois décimos de segundo mais veloz. Enrique Bernoldi de novo foi mais rápido que Jos Verstappen, parceiro de Arrows, e larga em 16º. Tarso Marques, da Minardi, é o último. A corrida terá 62 voltas e a TV Globo a transmite a partir das 9 horas. Confira o grid de largada e os tempos de cada piloto: 1. Coulthard - McLaren Mercedes 1:23.054 2. Hakkinen - McLaren Mercedes 1:23.282 3. R.Schumacher - Williams BMW 1:23.357 4. M.Schumacher - Ferrari 1:23.593 5. Trulli - Jordan Honda 1:23.658 6. Barrichello - Ferrari 1:23.786 7. Montoya - Williams BMW 1:24.141 8. Panis - BAR Honda 1:24.213 9. Frentzen - Jordan Honda 1:24.436 10.Raikkonen - Sauber Petronas 1:24.671 11.Villeneuve - BAR Honda 1:24.769 12.Heidfeld - Sauber Petronas 1:25.007 13.Irvine - Jaguar 1:25.392 14.Alesi - Prost Acer 1:25.411 15.Burti - Jaguar 1:25.572 16.Bernoldi - Arrows Asiatech 1:25.872 17.Verstappen - Arrows Asiatech 1:26.062 18.Alonso - Minardi European 1:26.855 19.Fisichella - Benetton Renault 1:26.902 20.Mazzacane - Prost Acer 1:27.750 21.Button - Benetton Renault 1:27.758 22.Marques - Minardi European 1:28.281