McLaren lidera o treino na Espanha As equipes de Fórmula 1 aproveitaram bem o sol e o tempo bom, nesta quarta-feira, em Jerez de La Frontera, onde realizam testes de pré-temporada. Com isso, alguns pilotos ficaram perto de completar cem voltas no circuito espanhol. O espanhol Pedro de la Rosa, testando pela primeira vez o carro 2004 da McLaren, foi o mais rápido, com tempo de 1m17s681, seguido pelo espanhol Fernando Alonso, da Renault (1m17s877), e do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams (1m18s048). Entre os brasileiros, Rubens Barrichello foi o quinto colocado (1m19s048), Felipe Massa ficou em 12º (1m21s154) e Cristiano da Matta terminou em 14º (1m21s496).