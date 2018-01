McLaren lidera; Schumacher é 3º O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o mais rápido no primeiro treino oficial para o GP de San Marino - a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1 - realizado neste sábado no circuito de Ímola, na Itália. Raikkonem andou forte e marcou o tempo de 1min19s886, e ficou 3 milésimos à frente do espanhol Fernando Alonso (Renault) que terminou com a segunda posição. A surpresa do treino foi o desempenho da Ferrari de Michael Schumacher, que fechou o dia em terceiro, com o tempo de 1:20.260. Rubens Barrichello, ao contrário, foi mal. Marcou 1:20.892 e teve de amargar apenas a 11ª posição. Felipe Massa (Sauber) surpreendeu positivamente. Com o tempo de 1:20.593 ele fez o sétimo tempo, mas deverá perder 10 posiçÕes no grid por ter trocado de motor. O grid de largada para o GP de San Marino será definido neste domingo às 5 horas (horário de Brasília). A prova começa às 9 horas. Veja os tempos deste sábado 1 - Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min19s886 2 - Fernando Alonso (ITA) - Renault - 1min19s889 3 - Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min20s260 4 - Mark Webber (AUS) - Williams - 1min20s442 5 - Jenson Button (ING) - BAR - 1min20s464 6 - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min20s492 7 - Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1min20s593 8 - Alexander Wurz (AUS) - McLaren - 1min20s632 9 - Nick Heidfeld (ALE) - Williams - 1min20s807 10 - Takuma Sato (JAP) - BAR - 1min20s851 11 - Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min20s892 12 - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min20s994 13 - Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber - 1min20s999 14 - David Coulthard (ESC) - Red Bull - 1min21s632 15 - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min21s708 16 - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Red Bull - 1min21s804 17 - Tiago Monteiro (POR) - Jordan - 1min23s100 18 - Narain Kathikeyan (IND) - Jordan - 1min23s123 19 - Chistijan Albers (HOL) - Minardi - 1min25s921 20 - Patrick Friesacher (AUT) - Minardi - 1min26s484