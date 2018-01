McLaren lidera treinos em Barcelona Os carros da McLaren foram os mais rápidos nos treinos da Fórmula 1 desta sexta-feira no Circuito da Catalunha. Os melhores tempos foram registrados na sessão da manhã. O finlandês Kimi Raikkonen marcou o tempo de 1min.15s.389, ficando 147 milésimos mais rápido que seu companheiro de equipe, o austríaco Alexander Wurz. O terceiro foi o brasileiro Felipe Massa, da Sauber. Os também brasileiros Antônio Pizzonia e Enrique Bernoldi, pilotos de testes de Williams e BAR, respectivamente, terminaram com o quinto e sétimo melhor tempo. Mais uma vez a Ferrari foi mal. O alemão Michael Schumacher só conseguiu a sexta melhor marca ao volante do novo F2005. Com o carro do ano passado, o piloto de testes da equipe, Luca Badoer, fez o oitavo tempo. Veja os resultados desta sexta em Barcelona: .1. Kimi.Raikkonen (McLaren) 1:15.389 .2. Alex Wurz (McLaren Mercedes) 1:15.536 .3. Felipe Massa (Sauber Petronas) 1:16.565 .4. Nick Heidfeld (BMW Williams) 1:16.600 .5. Antônio Pizzonia (BMW Williams) 1:16.615 .6. Michael Schumacher (Ferrari) 1:16.870 .7. Enrique Bernoldi (BAR Honda) 1:17.459 .8. Takuma Sato (BAR Honda) 1:17.824 .9. Luca Badoer (Ferrari) 1:18.041 10. Vitantonio Liuzzi (Red Bull) 1:18.151