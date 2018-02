McLaren nega novas negociações com Alonso

A McLaren negou nesta quarta-feira que estivesse em negociação com o bicampeão mundial Fernando Alonso para que o espanhol pudesse retornar à equipe que ele deixou no mês passado. "A McLaren não tem conhecimento de nenhuma negociação atual com Fernando ou seus representantes", disse a equipe parceira da Mercedes em comunicado. O jornal espanhol AS afirmou que nos últimos dias a McLaren teria feito uma oferta por um ano a Alonso, que ainda não anunciou seus planos para 2008. O contrato teria os mesmos termos do acordo anterior. O jornal acrescentou que Alonso só consideraria voltar se a McLaren concordasse em documentar várias mudanças, incluindo poder seguir sua própria estratégia de corrida independente do companheiro de equipe Lewis Hamilton. Ainda assim, o retorno era improvável, segundo o AS, já que Alonso não estaria disposto a trabalhar novamente com Ron Dennis como chefe. A McLaren ainda não anunciou o substituto de Alonso, que deixou a equipe após a última temporada devido a problemas de relacionamentos internos. O britânico Hamilton, de 22 anos, encerrou sua primeira temporada na Fórmula 1 como vice-campeão, à frente de Alonso. Ele ficou atrás do finlandês da Ferrari Kimi Raikkonen.