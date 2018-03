McLaren nega troca de Coulthard por Montoya A McLaren anunciou hoje em comunicado oficial, que a dupla de pilotos da escuderia para a temporada de 2004 será mantida, acabando com as especulações da imprensa sobre a possível saída do escocês David Coulthard e a contratação do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams. "Pessoalmente eu não espero nenhum tipo de surpresa para o próximo ano", anunciou o chefe da equipe Mercedes, Norbert Haung. O circo da Fórmula 1 está em Hockenheim, onde domingo será disputado o Grande Prêmio da Alemanha.