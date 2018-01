McLaren nova só aparecerá em Silverstone A direção da McLaren confirmou, nesta segunda-feira, o que os treinos de Jerez de la Frontera, semana passada, sugeriam: seu novo carro, MP4/18, não vai estrear nas duas próximas etapas do Mundial, o GP da Europa, domingo em Nurburgring, e o GP da França, dia 6, em Magny-Cours. A nota da equipe informou que a meta é utilizá-lo pela primeira vez no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, dia 20. "Não desejamos prejudicar nossa campanha com a introdução de um carro que ainda não foi desenvolvido suficientemente para a confiabilidade necessária", diz o comunicado. Kimi Raikkonen já havia se acidentado no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na semana anterior à prova de Montreal. E há oito dias Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, também bateu com o novo carro nos ensaios de Jerez. Mas os acidentes podem ter ocorrido não por falha do equipamento, mas dos próprios pilotos. O que mais contou na decisão dos dirigentes da McLaren e da Mercedes para adiar a estréia do MP4/18 foi o fato de ele não ter realizado com sucesso ainda a simulação de um GP. A McLaren perdeu no GP do Canadá a liderança do campeonato de construtores para a Ferrari, 85 a 76, e Kimi Raikkonen, pela primeira vez desde a segunda etapa da temporada, viu Michael Schumacher ultrapassá-lo na classificação entre os pilotos, 54 a 51. Enquanto a McLaren terá de prosseguir com o modelo MP4/17D, Juan Pablo Montoya, da Williams, quer provar que os avanços introduzidos no FW25 o aproximaram de verdade da Ferrari F2003-GA. Em Mônaco, penúltima corrida do Mundial, Montoya foi primeiro, enquanto em Montreal, na última prova, Ralf Schumacher e Montoya cruzaram em segundo e terceiro, embora tivessem um carro mais rápido que a Ferrari de Schumacher, o vencedor. "Vencer cria definitivamente uma atmosfera melhor na equipe", afirmou o colombiano. "Os bons testes que fizemos em Silverstone, semana passada, geraram uma expectativa ainda melhor para outros bons resultados." Em seu site e em entrevista ao diário esportivo francês L?Equipe, Schumacher destacou que a Ferrari continuará ganhando corridas este ano, mas advertiu. "A Williams e a McLaren também vencerão. É impossível fazer previsões em um campeonato tão disputado como este." O alemão falou igualmente do futuro. "Se algum dia meu companheiro de time me superar será melhor parar de correr em vez de continuar arriscar tudo, inclusive a minha vida." Sobre acidentes, risco a que todos estão sujeitos na Fórmula 1, afirmou. "Minha mulher e eu somos da mesma opinião. O dia que acontecer será o destino, seja no automobilismo ou fora dele." Ricos - De acordo com o jornal inglês News of the World, o promotor do Mundial, Bernie Ecclestone, é o homem mais rico da Fórmula 1, com um patrimônio estimado de US$ 4,3 bilhões, seguido pelo árabe Mansour Ojjeh, sócio de 30% da McLaren, com US$ 1,32 bilhão. Ojjeh tem vários outros empreendimentos, como a TAG Heuer, fabricante de relógios e atual responsável pelo serviço de cronometragem da Fórmula 1. O austríaco Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, vem em terceiro, com US$ 1 bilhão. Schumacher é o sexto da lista, com US$ 310 milhões. Ron Dennis, dono de outros 30% da McLaren, e Frank Williams, 70% da Williams, estão entre os dez mais, com US$ 155 e 142 milhões respectivamente.