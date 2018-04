McLaren pode começar temporada 2008 da F-1 com punição

O chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, afirmou que a McLaren Mercedes pode iniciar a temporada 2008 com uma punição de pontos, caso a equipe apresente tecnologia da Ferrari no desenho de seu novo carro. Ecclestone, em entrevista para a imprensa alemã, comentou o escândalo de espionagem desta temporada, quando a equipe inglesa foi punida por usufruir de dados secretos da rival Ferrari. O dirigente diz desconhecer fórmulas para acabar com a espionagem, mas disse que não é tarefa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "É da Polícia e dos tribunais, que dispõem dos melhores métodos para averiguar a verdade". O inglês ainda falou que o finlandês Kimi Raikkonen é "o merecido campeão do mundo de 2007, pois venceu seis corridas contra quatro de Lewis Hamilton". No entanto, Ecclestone apontou Hamilton como um dos grandes favoritos para a próxima temporada, pois "tem um talento ilimitado e está ao volante de um grande carro" Além disso, Ecclestone avaliou o Mundial de F-1 de 2007 e declarou: "Foi muito bom e muito interessante. As corridas foram melhores, pois havia mais concorrência". Já sobre os dois Grandes Prêmios que entram no calendário em 2008, de Cingapura e da Europa, em Valência, ele afirmou: "Cingapura será interessante, pois será disputado de noite, e Valência será fantástico, pois o cenário é incrível".