McLaren processará Alonso se ele criticar equipe

A McLaren pode processar Fernando Alonso se este voltar a criticar sua ex-equipe, com quem rescindiu o contrato na sexta-feira, segundo informação do jornal alemão "Bild". De acordo com o veículo, a escuderia apresentaria um processo milionário "por flagrante quebra de contrato", caso o piloto espanhol diga "mais uma palavra" contra seus ex-patrões. Na sexta-feira, Alonso e a McLaren anunciaram a rescisão do contrato em comum acordo e "de interesse de ambas as partes". O piloto espanhol assinou com a escuderia inglesa em 2005, após conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1 com a equipe francesa Renault. Na última temporada, Alonso alimentou uma rivalidade com seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, o que levou a uma deterioração completa das relações entre os dois pilotos. Isso acabou beneficiando o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que conquistou o título mundial. Agora, Alonso negocia se volta à Renault ou se vai para a Red Bull, afirma o "Bild". Segundo o jornal, o favorito para o lugar de Alonso na McLaren é o alemão Nico Rosberg, de 22 anos, à frente de Pedro de la Rosa, Heiki Kovalainen, Ralf Schumacher e Bruno Sprengler.