McLaren promete revelar dupla 'assim que ela for definida'

A McLaren ainda não definiu qual será sua dupla de pilotos para 2015. A iminente chegada de Fernando Alonso da Ferrari, que precisa apenas ser oficializada, gerou uma dúvida sobre quem será seu parceiro na próxima temporada. Atual dupla da escuderia, o inglês Jenson Button e o dinamarquês Kevin Magnussen disputam uma vaga no cockpit para o ano que vem.

Na última quinta-feira, a equipe realizou uma reunião para tentar finalmente definir esta pendência, mas não alcançou este objetivo e seguiu sem nenhuma decisão. Nesta sexta, diante das inúmeras questões levantadas pelos fãs, se manifestou em sua página no Twitter e prometeu: "Rapazes, ouvimos seus comentários e vamos trazer notícias sobre a dupla de pilotos assim que tivermos uma definição".

O retorno de Alonso à McLaren, por onde passou em 2007, gerou uma dúvida na direção da equipe: apostar na experiência de Jenson Button, 34 anos, ou na promessa Magnussen, de 22. Vale lembrar que a partir do próximo ano a escuderia britânica deve voltar a brigar entre as melhores da Fórmula 1, já que retomará uma vitoriosa parceria com a Honda.