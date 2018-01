McLaren quebra em treino na Espanha O modelo MP4/16 da McLaren continua sem simular com sucesso um GP. Nesta quarta, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o teste de David Coulthard com o carro não durou mais de 4 voltas. Com problemas, possivelmente de câmbio, o escocês ficou o dia inteiro parado nos boxes, já que a pane ocorreu logo em seguida a pista abrir. A McLaren MP4/16 tem se revelado muito veloz mas pouco resistente. Alexander Wurz, com a McLaren do ano passado equipada com motor e câmbio 2001, fez o melhor tempo, 1min21s01 (78 voltas). Juan Pablo Montoya completou 67 voltas com a nova Williams-BMW e registrou 1min22s46. Coulthard ficou com 1min45s36 (4). Em Fiorano, Itália, Michael Schumacher fez 29 simulações de largada e realizou sete pit stops. A Ferrari encerrou nesta quarta sua preparação para a etapa de abertura do Mundial.