McLaren quebra novamente em testes A McLaren enfrentou outro dia de problemas mecânicos, em Barcelona, no treino que marcou encerramento dos testes de pré-temporada. Nesta sexta-feira, Mika Hakkinen teve o câmbio (modelo 2000) de seu carro quebrado, enquanto o piloto de testes Alexander Wurz enfrentou mais uma quebra do motor Mercedes. Os problemas com o propulsor, aliás, têm sido o motivo de maior preocupação do time. As constantes quebras impediram a simulação de um GP da pista espanhola, que era o principal objetivo da equipe nos três dias de testes que realizou esta semana. Nesta sexta-feira, Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, e Mika Hakkinen fizeram tempos bem próximos em Barcelona : o austríaco marcou 1min19s914 e o finlandês, 1min19s975. Austrália - Os pilotos já começam a chegar à Austrália, local da abertura da temporada, em 4 de março. O brasileiro Luciano Burti, da Jaguar, por exemplo, passou esta sexta-feira em Sydney, onde fez escala na viagem até Melbourne. Aproveitou para conhecer os pontos turísticos e passear no zoológico da cidade.