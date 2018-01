McLaren quer Alesi para testes A anunciada aposentadoria do veterano Jean Alesi pode terminar em breve. A equipe da McLaren-Mercedes anunciou hoje que convidou o francês, de 37 anos, para ser piloto de provas da escuderia na temporada 2002. Segundo a assessoria de imprensa, a McLaren quer entregar a Alesi a responsabilidade de testar o modelo MP4-16B. Os testes devem começar logo depois da etapa de abertura do campeonato, no dia 3 de março, em Melbourne, na Austrália. No final do ano passado, Alesi anunciou que estava se despedindo da Fórmula 1, onde disputou 201 GPs. Neste tempo todo, ganhou apenas o Grande Prêmio do Canadá em 1995 e agora pretendia disputar o campeonato de turismo na Alemanha, com um Mercedes.