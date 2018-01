McLaren quer Hakkinen só por 1 ano Mika Hakkinen quer competir pela McLaren não só no ano que vem como em 2003. Ron Dennis, sócio e diretor executivo do time inglês, lhe oferece o mesmo salário deste ano, US$ 12 milhões por temporada, mas contrato de apenas um ano. Ele duvida da motivação do finlandês campeão do mundo de 1998 e 1999, pai de Hugo, de 9 meses.