McLaren rebate críticas de Fernando Alonso

Chefe da McLaren, Ron Dennis rebateu nesta quarta-feira as críticas do espanhol Fernando Alonso e afirmou que a equipe não privilegia o novato Lewis Hamilton por ele ser inglês. "Posso afirmar de forma categórica que os dois pilotos contam com equipamentos idênticos", contou Dennis em comunicado. "O trabalho dos mecânicos também é distribuído igualitariamente. Com isso, ambos têm as mesmas oportunidades de vencer." Na terça-feira, Alonso havia declarado que se sentia desconfortado na equipe, que distribuiria toda a atenção a Lewis Hamilton justamente por ser inglês e correr numa equipe inglesa. Contratado para ser a estrela da McLaren, Alonso acabou ofuscado na equipe por Hamilton, que sempre esteve no pódio em todas as corridas, mesmo fazendo a estréia na Fórmula 1. Na última prova, disputada no Canadá, Hamilton conseguiu sua primeira vitória e abriu vantagem de oito pontos para Alonso na liderança (48 a 40). Neste domingo, os dois voltarão a correr juntos nos Estados Unidos, quando será realizado a sétima etapa da temporada no Circuito de Indianápolis.