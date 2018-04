McLaren relembra passado de glória ao lançar novo carro para a temporada

WOKING - Em um evento que contou com tons nostálgicos, a McLaren lançou oficialmente nesta quinta-feira, em Woking, na Inglaterra, o seu novo carro para a temporada deste ano da Fórmula 1. O modelo MP4-28 foi exibido ao lado da dupla titular de pilotos da equipe, formada pelo inglês Jenson Button e pelo mexicano Sergio Pérez, neste 2013 no qual a tradicional escuderia celebrará os seus 50 anos de existência.

Para dar destaque a este meio século de vida, a equipe exibiu inicialmente um vídeo em homenagem a Bruce McLaren, fundador do time, que morreu em 1970 quando testava um carro que ele mesmo projetou. Em seguida, a escuderia abriu espaço para a entrada de modelos antigos históricos que foram vencedores na F1, como o M23, guiado por Emerson Fittipaldi quando o brasileiro se sagrou bicampeão mundial, em 1974. O MP4/4, com o qual Ayrton Senna levou seu primeiro título na F1, em 1988; o MP4-13, que ajudou Mika Hakkinen a ser campeão; e o MP4-23, pilotado por Lewis Hamilton na campanha vitoriosa de 2008, também estiveram entre os carros exibidos no evento.

Button e Pérez, por sua vez, marcaram presença também guiando esportivos de luxo da montadora inglesa, antes de posarem para fotos ao lado do carro que irão pilotar neste ano na F-1. O MP4-28 é visualmente muito parecido com o modelo usado em 2012, com sua cor predominantemente prata e detalhes em vermelho, assim como mais uma vez não conta com o degrau no bico adotado pela maioria das equipes da categoria no ano passado, em opção causada por exigências aerodinâmicas do regulamento.

Campeão mundial com a extinta equipe Brawn GP em 2009, Button ressaltou, porém, que o carro deste ano é superior em relação ao do ano passado em termos técnicos e de confiabilidade. A falta dela, por sinal, acabou sendo decisiva para que Hamilton, agora piloto da Mercedes, e Button ficassem fora da briga pelo título nas últimas corridas de 2012.

"Tivemos um carro extremamente forte ao longo de toda a temporada de 2012, mas, por uma razão ou outra, não conseguimos juntar tudo para lutar pelo campeonato", disse Button, nesta quinta, para depois completar: "Parece bem similar para muitos de vocês, mas embaixo dessa pele ele é muito diferente. O carro deste ano é o melhor que já fizemos".

O inglês ainda enfatizou que está ansioso para "levar adiante o legado incrível que vive sob a pele de cada homem e mulher que trabalha na McLaren", enquanto Pérez festejou o fato de estar prestes a estrear como piloto de uma das mais tradicionais equipes da história da Fórmula 1.

"Para mim, hoje é um grande dia. Na verdade, todos os dias deste ano têm sido ótimos. Tenho trabalhado duro com a minha nova equipe para deixar tudo pronto para o início da temporada de 2013", disse o mexicano, para depois destacar a importância de estrear pela McLaren em um ano histórico para a escuderia.

"Estou incrivelmente orgulhoso em ser piloto da McLaren. Ver esses carros famosos (de outras temporadas da McLaren na F1) me deu vida e me toquei que estou pilotando pela equipe em seu 50.º aniversário. Isso é um sentimento muito especial", enfatizou.

A primeira experiência de pista do novo carro da McLaren acontecerá na próxima semana, quando serão iniciados os testes coletivos de pré-temporada das equipes da F1 entre os dias 5 e 8 de fevereiro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.