McLaren relembra vitória de Senna há exatos 24 anos

Há exatos 24 anos, Ayrton Senna faturava sua 27ª vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado em Phoenix, no Arizona, pelo Mundial de 1991. Aquela vitória o ajudaria na conquista de seu tricampeonato, no mesmo ano, e o feito não foi esquecido pela McLaren, equipe do piloto na ocasião.

Por meio de sua conta no Twitter, a montadora britânica fez questão de relembrar o feito do brasileiro: "Neste dia, em 1991, Ayrton Senna venceu em Phoenix pela McLaren", diz o post da equipe, acompanhado das hashtags 'lenda', 'lembramos de Senna' e 'falecido mas nunca esquecido'.

Naquela ocasião, apesar de ter sido superado pela Ferrari de Jean Alesi nos treinos livres, Senna faturou a pole position e liderou a prova de ponta a ponta. Durante a corrida, ele chegou a abrir 45 segundos de vantagem para Alesi, o 2º colocado.

O francês, porém, abandonou com problemas na caixa de câmbio e seu conterrâneo e companheiro de equipe, Alain Prost, ficou com o segundo lugar. Nelson Piquet completou o pódio. O lado curioso desta prova fica por conta do número de abandonos: 14, enquanto 12 carros terminaram a corrida.