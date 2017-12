McLaren renova contrato de Coulthard A equipe da McLaren-Mercedez renovou o contrato do piloto escocês David Coulthard por mais dois anos, segundo informa a revista Sportauto, na edição que deverá chegar às bancas nesta sexta-feira. Com o novo contrato, o escocês deverá completar sete anos na escuderia. O futuro do outro piloto da McLaren, o bicampeão Mika Hakkinen, continua incerto. Na equipe desde 93, existe a possibilidade de o finlandês encerrar a carreira ao final da atual temporada.