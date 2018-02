McLaren sai na frente na China O piloto de testes da McLaren, Pedro de la Rosa, foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira, para o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que será disputado nestye final de semana em Xangai. Em sua passagem mais rápida, ele registrou o tempo de 1minuto32s.834. O brasileiro Ricardo Zonta, da Toyota, foi o segundo mais rápido do dia (1min32s977) e o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) foi o terceiro ao fazer 1min34s092. Rubens Barrichello fechou o dia na sexta posição (1min34s618) e Felipe Massa (Sauber) foi o 10º com 1min351s96. Antonio Pizzonia teve problemas no carro e sequer cobncluiu o treino. Com o campeonato de pilotos já definido, a disputa entre a McLaren e a Renault pelo Mundial de Construtores de 2005 promete ser a principal atração do Grande Prêmio da China do próximo domingo. Nos dois treinos livres realizados nesta sexta-feira, em Xangai, a McLaren levou a melhor, mas na classificação geral a Renault está com 176 pontos e a McLaren, com 174. O finlandês Kimmi Raikonnen e o colombiano Juan Pablo Montoya, ambos de McLaren, superaram o campeão mundial Fernando Alonso (Renault) e seu companheiro Giancarlo Fisichella. A partir das 22h (de Brasília) desta sexta-feira, os carros retornam à pista para mais dois treinos.