McLaren teria interesse em contratar Schumacher para 2008

Se Lewis Hamilton imagina se tornar o primeiro piloto da McLaren em 2008, ele pode se deparar com mais um companheiro de peso. De acordo com a imprensa européia, a equipe inglesa quer ter o alemão Michael Schumacher na vaga do espanhol Fernando Alonso. Veja também: Empresário nega Schumacher na McLaren Em sua edição desta segunda-feira, o diário alemão Bild afirma que os proprietários da McLaren estão empenhados em convencer Schumacher a retornar às pistas. O alemão se aposentou em outubro de 2006, após a disputa do GP do Brasil. A proposta da McLaren seria por apenas uma temporada, o que agradaria o heptacampeão mundial, que atualmente trabalha nos bastidores da Ferrari. Se eles chegarem a um acordo, Hamilton terá de se contentar em ser o segundo piloto novamente, assim como aconteceu com Alonso nesta temporada. A primeira opção da McLaren, no entanto, não é Schumacher. Trata-se do também alemão Nico Rosberg, da Williams, de 22 anos. Ele, no entanto, possui uma multa contratual considerada elevada pela equipe inglesa. Já Alonso, que rompeu contrato com a McLaren na última semana, segue na busca de uma escuderia. Renault e Red Bull estão na briga para ter o bicampeão mundial.