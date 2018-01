McLaren testa nova carro já em dezembro Está decidido: a McLaren não vai utilizar o carro projetado e construído para disputar o Mundial que terminou neste domingo, MP4/18. O novo, MP4/19, com base no 18, vai para a pista, porém, já em dezembro. Assim, quando a temporada começar, 7 de março em Melbourne, Austrália, terá já bom nível de desenvolvimento. A partir de 25 de novembro, com os testes de Barcelona e Valencia, não haverá restrições de treinos particulares até a abertura do campeonato. A McLaren, com Raikkonen, já é forte candidata ao título de 2004.