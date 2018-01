McLaren testa novo aerofólio no seu MP4/22 A equipe McLaren treinou nesta segunda-feira, no Circuito da Catalunha, com um aerofólio renovado em seu MP4/22, que poderia ser utilizado já no próximo Grande Prêmio da Espanha, que será realizado no mesmo local dentro de duas semanas. O novo aerofólio conta com uma peça extra que une os dois extremos do conjunto, passando por cima do carro. A equipe insiste em melhorar a aerodinâmica de seus veículos. Na semana passada, o piloto de testes Gary Paffett correu na pista de um aeroporto da Ilha de Menorca. Já nesta segunda-feira, o reserva Pedro de la Rosa foi o escolhido para treinar em Montmeló. Nos próximos dois dias, será a vez do espanhol Fernando Alonso, campeão mundial dos dois últimos anos, ir para o asfalto. Alonso lidera o campeonato com 22 pontos, mesmo número de seu companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton, e do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari). No caso de a chuva impedir os treinos de terça-feira, já que existe a previsão, o desenvolvimento normal dos testes seriam prolongados até quinta-feira.