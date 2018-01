McLaren testa novo modelo na Espanha A McLaren experimentou nesta segunda-feira o seu novo carro - MP4-21, de cor laranja - pela primeira vez na pista de Montemeló, em Barcelona. Quem esteve no comando do veículo alimentado pelo motor Mercedes V8 foi o piloto de provas, o espanhol Pedro de la Rosa. "É muito cedo para saber todo o potencial que o MP4-21 pode alcançar. Este carro necessita dar muitas voltas", declarou De la Rosa, em um comunicado apresentado por sua equipe. A equipe da McLaren, que terminou o Campeonato de Construtores da temporada passada atrás da escuderia francesa Renault, ainda tem pela frente 20 dias de testes antes que os carros sejam enviados ao Bahrein para a primeira prova da temporada, prevista para acontecer no dia 12 de março. "A expectativa que há na equipe, devido ao nível competitivo que este novo carro pode alcançar, é muito grande. Em particular, estamos otimistas devido a quantidade de trabalho que foi empregada para a construção do MP4-21", declarou Martin Whitmarsh, diretor da equipe britânica.