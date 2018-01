McLaren troca Bridgestone por Michelin A equipe MCLaren-Mercedes anunciou hoje uma mudança radical para a temporada 2002. A partir do ano que vem, deixa de correr com os pneus Bridgestone e passa a utilizar os fornecidos pela Michelin. ?Esperamos que a parceria seja boa e frutífera?, disse o diretor esportivo da Mercedes, Norbert Haug. A Michelin voltou à F-1 no ano passado, depois de 17 anos de ausência, fornecendo pneus para cinco equipes: Williams, Benetton, Jaguar, Prost e Minardi.