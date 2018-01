McLaren vai anunciar pilotos para 2002 A McLaren anunciou nesta terça-feira durante a celebração do GP da Itália de Fórmula 1 que vai anunciar no domingo, dia da prova, os novos pilotos para a próxima temporada de 2002. ?Creio que em Monza poderemos anunciar quem vai correr a próxima temporada?, disse o membro do conselho de administração da Daimler Chrysler, proprietária da Mercedes, Juergen Hubbert. Durante a semana, especulações sobre a saída de Mika Hakkinen agitaram os bastidores da escuderia. O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Sauber, está cotado para assumir a vaga de seu compatriota.