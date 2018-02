McLaren vai bem nos testes em Jerez Pelo menos nos treinos a McLaren vai bem. Nesta quarta-feira, em Jerez de la Frontera, Espanha, o espanhol Pedro de la Rosa foi o mais rápido do dia, o segundo de testes que várias equipes realizam visando ao GP da França, dia 4 de julho. O piloto de testes da McLaren cravou 1min17s107 na melhor de suas 110 voltas, superando outro espanhol, Marc Gené, da Williams, que fez 1min18s053 (91). Dois brasileiros foram à pista: Ricardo Zonta, com a Toyota, ficou em quinto (1min18s784, 54 voltas) e Antonio Pizzonia, com a Williams, em sétimo e último (1min19s896, 67). Pizzonia ficou atrás de Gené no treino, mas tem mais chances de substituir Ralf Schumacher no GP da França, caso o alemão não possa correr. Pelo menos é o que informa o site F1Live, que atribuiu a informação a um membro da equipe, não identificado. Também foram realizados testes nesta quarta-feira em outro circuito espanhol, o da Catalunha. Lá, o mais rápido foi o italiano Giancarlo Fisichella, da Sauber, com 1min16s904 (93). Fernando Alonso, com a Renault, ficou em segundo (1min16s982, também 93). O espanhol, aliás, foi destaque na edição desta semana da revista alemã Auto, Motor und Sport. Segundo a publicação, o espanhol irá correr a partir de 2006 na Toyota, para onde será levado por Flavio Briatore, que trocará a Renault pela equipe japonesa ao fim de seu atual contrato. Já o brasileiro Gil de Ferran, que abandonou as pistas no ano passado, voltará a pilotar neste fim de semana, durante o tradicional Goodwood Festival of Speed, na Inglaterra. Ele vai acelerar o McLaren-Ford MP4/8 com o qual Ayrton Senna venceu o GP da Europa de 1993, em Donnington Park. Gil também andará o Penske C23 que venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 1994.