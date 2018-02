McLaren vê Hamilton como líder da equipe e campeão em 08

A McLaren acredita que Lewis Hamilton pode levar a equipe ao título da Fórmula 1 na próxima temporada e deu uma grande indicação de que o substituto de Fernando Alonso sairá de dentro da própria equipe. "Lewis está agora absolutamente aprovado. Ele pode liderar a equipe e pode ser o talismã que nos levará ao campeonato", disse o presidente da McLaren, Martin Whitmarsh, de acordo com o site da revista britânica Autosport. "Consequentemente, não há muita dificuldade para a equipe --já temos conosco dois pilotos muito competitivos e em grande forma, Pedro de la Rosa e Gary Paffett", acrescentou. "Temo que encontrar pessoas que sejam melhores do que eles, e isso não é fácil." "Não há muitos pilotos no mundo que você possa dizer que são materialmente melhores do que esses dois, e nós sabemos da estabilidade que teremos se usarmos pilotos que já estão conosco." O espanhol De la Rosa, de 36 anos, é o reserva oficial da equipe e teve um segundo lugar em 2006 quando substituiu Juan Pablo Montoya por oito corridas. Ele e o britânico estiveram testando pela McLaren na Espanha nas últimas semanas. A McLaren, que terminou o contrato com o bicampeão Alonso no mês passado após uma temporada conturbada, tem a vaga disponível de maior interesse na Fórmula 1 atualmente. Whitmarsh deixou claro que, apesar de a McLaren pregar a igualdade de condições entre pilotos, Hamilton seria de fato o número da equipe. "Estamos certos que Lewis será o campeão do mundo nesta mesma época do ano que vem", disse ele. Hamilton venceu quatro corridas e terminou em segundo lugar no campeonato em sua primeira temporada na F1, a apenas um ponto do finlandês da Ferrari Kimi Raikkonen, que ficou com o título.