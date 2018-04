Mclaren vê ida de Alonso para Ferrari em 2010

Perguntado sobre a dupla de pilotos da McLaren em 2010, Whitmarsh deixou claro no Grande Prêmio da Europa que a McLaren está preparada para esperar um tempo.

"Até o momento nós não tivemos, nem temos agora, nenhuma negociação com qualquer outro piloto. Vamos ver isso no futuro. Na verdade, há algumas mudanças, provavelmente com o Fernando e a Ferrari, e isso abre espaços no mercado de pilotos", disse à TV pública britânica BBC.

"Todos os anos nós temos uma série de pontos-chave durante a temporada que determinam o que vai acontecer com o mercado de pilotos. Neste ano, eu acho que todos sabemos que a história entre Fernando e a Ferrari tem potencial, e isso afeta as outras equipes", acrescentou.

"A saída da BMW claramente também vai ter um impacto."

Embora a saída de Alonso seja considerada um falso segredo no paddock, com a transferência dele para o lugar do campeão de 2007 Kimi Raikkonen, a Ferrari garante que o finlandês e o brasileiro Felipe Massa têm contratos firmes para 2010.

(Reportagem de Alan Baldwin)