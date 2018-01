McLaren volta a superar a Ferrari Os pilotos da McLaren voltaram a andar mais rápido que as Ferraris nos treinos que as equipes realizam no circuito Ricardo Tormo, em Valencia, na Espanha. Nesta quinta-feira, o melhor tempo do dia foi do escocês David Coulthard, que marcou 1min.10s.966. O segundo piloto da equipe, Alexander Wurz, fez o terceiro tempo, com a marca de 1.11.122. Rubens Barrichello foi apenas o quarto e Michael Schumacher o sexto. Outra surpesa do dia foi o bom desempenho da Sauber. O alemão Heinz Harald Frentzen andou forte e marcou o segundo tempo do dia. (1.11.177). Veja os tempos dos treinos desta quinta-feira em Valencia .1.- David Coulthard (ESC) McLaren 1.10.966 - 47 voltas .2.- Heinz Harald Frentzen (ALE) Sauber 1.11.094 - 42 .3.- Alexander Wurz (AUT) McLaren 1.11.122 - 66 .4.- Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1.11.297 - 96 .5.- Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1.11.431 - 45 .6.- Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1.11.527 - 68 .7.- Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1.11.693 - 58 .8.- Olivier Panis (FRA) Toyota 1.11.938 - 64 .9.- Luca Badoer (ITA) Ferrari 1.12.097 - 36 .10.- Jacques Villeneuve (CAN) BAR - 1.12.126 - 72 .11.- Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar 1.12.316 - 56 .12.- Cristiano da Matta (BRA) Toyota 1.12.403 - 71 .13.- Jenson Button (ING) BAR 1.12.420 - 60 .14.- Jos Verstappen (HOL) Minardi 1.15.199 - 50