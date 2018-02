Médico da Stock pede modificações na segurança dos carros

O chefe da equipe médica da Stock Car, Dino Altman, criticou a construção e a segurança dos carros utilizados na categoria, tanto na principal (V8) quanto na Light. Para ele, o carro precisa passar por modificações visando o aumento da segurança e aponta os principais problemas: "É preciso rever todo o sistema do cinto de segurança e de fixação do piloto dentro do carro. Existe um problema sério com o cinto, que por vezes está muito frouxo - deixando o piloto solto dentro do carro -, mas por outras está muito preso", disse Altman, em entrevista ao programa Bem Amigos, do Sportv. Veja também: As imagens do acidente com Rafael Sperafico Toledo pára no enterro do piloto Rafael Sperafico CBA confirma: grid da Stock Car em 2008 terá 34 carros Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car O ACIDENTE FATAL O médico explicou o piloto chega a ficar com as costas curvadas por algum tempo dentro do carro. "Quando há uma batida, ou apenas uma freada mais forte, quem está dentro carro acaba se encolhendo no banco e não consegue voltar à posição ideal. Outra coisa que precisaria ser feita, por exemplo, é a colocação de uma barra de proteção atrás do banco para fixação do cinto e para apoio do próprio banco", sugeriu Altman. "Neste ano tivemos vários problemas com bancos que se soltaram." No acidente que matou o piloto Rafael Sperafico no último domingo, o outro piloto envolvido na batida, Renato Russo, sofreu traumatismo crânio encefálico e abdominal, este último causado pela má fixação do ponto central do cinto. "O cinto do dele se soltou e isto acabou causando a lesão no abdome." Russo, que ainda está internado para recuperação do acidente, não corre risco de morte e, segundo o último boletim médico, se recupera bem.