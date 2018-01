Médico inglês deixa a Fórmula 1 O neurocirurgião inglês Sidney Watkins, de 75 anos, não é mais o médico-chefe da FIA, função que ocupava desde 1978, tornando-se famoso na Fórmula 1. O cargo ficará agora com seu assistente imediato, o norte-americano Gary Hartstein, chefe do CTI do Hospital Universitário de Liége, na Bélgica. Sid Watkins tem grande responsabilidade na mudança conceitual sobre segurança que orientou a Fórmula 1 depois da morte de Ayrton Senna, em 1994.