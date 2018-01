Médicos dizem que Burti está bem Segundo os médicos que atenderam Luciano Burti no Hospital Universitário de Liege, o piloto "não corre risco de vida." Os exames detectaram uma pequena hemorragia endocraniana mas sem aumento de volume do tecido cerebral. Por precaução, na terminologia dos médicos, Burti permanecerá em observação durante a noite e, de manhã, os exames serão repetidos. O assessor de Burti, Marcio Valente, o acompanhou o tempo todo. E deu mais detalhes do seu estado: "Rubens Barrichello chegou no início da noite ao hospital, enquanto Luciano dormia", disse. "Como Burti estava muito agitado, foi sedado. Enquanto Rubinho estava no quarto, o piloto acordou, mas ainda sob os efeitos da medicação." O piloto da Ferrari, que dividiu casa com Burti em Cambridge, na Inglaterra, tomou a mão de Luciano e solicitou que ele a apertasse, no que foi atendido. "Em seguida o Luciano virou para o outro lado e dormiu de novo", falou Valente. Os pais de Burti, Luis Carlos e Vera, embarcaram neste domingo em São Paulo para acompanhar a recuperação do filho.