Médicos liberam Kovalainen para disputar GP da Turquia

O finlandês Heikki Kovalainen foi liberado, nesta quinta-feira, para disputar o GP da Turquia, quinta etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto, de 26 anos, passou por um teste realizado pelos médicos da FIA, e correrá ao lado de Lewis Hamilton pela McLaren na pista de Istambul. Kovalainen chegou a ser dúvida para a prova depois de sofrer um acidente forte no circuito de Barcelona, durante o GP da Espanha quarta etapa do campeonato. Ele sofreu uma quebra na roda dianteira esquerda e perdeu o controle do carro, chocando-se contra uma barreira de pneus. Levado ao hospital, não foram constatadas lesões graves. "Cheguei para o teste hoje cheio de confiança de que passaria nesse teste, porque sinto que estou 100% em condições. Se não me sentisse tão bem, já teria dito à equipe e ficaria em casa", afirmou o finlandês, que faz sua segunda temporada na Fórmula 1, e a primeira pelo time inglês - em 2007, estreou pela Renault. No Mundial deste ano, Kovalainen ocupa a sexta posição com 14 pontos conquistados. O líder é o compatriota e atual campeão do mundo, Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 29.