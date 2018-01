Médicos vetam Ferran de correr na IRL O título da Indy Racing League (IRL) será decidido, domingo, no Texas, entre o líder do campeonato, Sam Hornish Júnior, com 481 pontos, e Helinho Castro Neves, segundo colocado, com 469. Gil de Ferran, companheiro de Helinho na Penske, está fora da disputa. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo doutor Henry Bock, médico oficial da IRL. Na 52ª volta do GP de Chicago, domingo, Gil desviou seu Dallara--Chevrolet para a parte externa da pista, a fim de não colidir com o carro de Al Unser Júnior, que inesperadamente perdeu velocidade. Na manobra, Gil colidiu com violência no muro. O médico da IRL disse nesta segunda-feira no Saint James Hospital, para onde o piloto foi transportado, que ele teve fratura no pulso esquerdo, além de sofrer uma leve concussão. "O período de recuperação de Gil não será menor de uma semana ou 10 dias. É melhor evitar qualquer tipo de risco", afirmou o doutor Bock. Com isso, Gil não somará mais que os 443 pontos obtidos até agora, que fazem dele o terceiro classificado no campeonato. O GP do Texas, domingo, será o último da temporada.