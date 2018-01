Médicos vetam Ralf, Zonta é quem corre O piloto alemão Ralf Schumacher, da equipe Toyota, está fora do GP dos EUA de Fórmula 1. Ele foi vetado na manhã deste sábado pelos médicos da categoria devido ao acidente que sofreu na sexta-feira, quando perdeu o controle de seu carro e acabou se chocando com o muro. No exame O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes, já foi anunciado como seu substituto e participará do treino classificatório neste sábado.